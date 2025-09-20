Découvertes des collections remarquables de l’Université de Poitiers Bibliothèque Universitaire La Ruche Poitiers

Découvertes des collections remarquables de l’Université de Poitiers Bibliothèque Universitaire La Ruche Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Découvertes des collections remarquables de l’Université de Poitiers Samedi 20 septembre, 13h30, 14h30, 15h30 Bibliothèque Universitaire La Ruche Vienne

Gratuit. Réservation jusqu’au vendredi 19 septembre 12h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Après-midi découverte avec le Service des collections remarquables de l’université de Poitiers

Le Service des collections remarquables de l’université de Poitiers vous propose trois rendez-vous exceptionnels pour explorer les trésors patrimoniaux de ses fonds :

13h30 – 14h30 : Visite des coulisses

Découvrez les espaces habituellement fermés au public et le travail de conservation des collections anciennes.

14h30 – 15h30 : Atelier-découverte pour les enfants (5-8 ans)

Une initiation ludique à la fabrication d’un livre ancien, pour comprendre comment naissaient les ouvrages autrefois.

15h30 – 16h30 : Heure du patrimoine

Découvrez avec les médiateurs une sélection de livres d’architecture des XVIᵉ au XVIIIᵉ siècles.

Bibliothèque Universitaire La Ruche 6 rue Jean Carbonnier, Bâtiment A2, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://bu.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/bu-lettres/ [{« type »: « email », « value »: « culture.scientifique@univ-poitiers.fr »}] Bibliothèque Universitaire, La Ruche

Lettres – Sciences humaines Parking

Bus

Après-midi découverte avec le Service des collections remarquables de l’université de Poitiers

© Université de Poitiers