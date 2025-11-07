Découvertes des métiers de l’industrie qui recrutent Agence Pantin Pantin

Découvertes des métiers de l’industrie qui recrutent Vendredi 7 novembre, 08h30 Agence Pantin Seine-Saint-Denis

Venez découvrir les métiers de l’industrie qui recrutent. Des opportunités de recrutement vous ouvrent les portes.

Une demi-journée de présentation des métiers de l’industrie par des professionnels de l’accompagnement.

