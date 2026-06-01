Découvertes et ateliers autour du végétal, Château de Maisons, Maisons-Laffitte

Découvertes et ateliers autour du végétal 6 et 7 juin Château de Maisons Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le Château de Maisons vous invite à découvrir la richesse de son parc aux côtés de l’association Maisons-Laffitte Développement Durable !

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin, de 14h à 17h30

• Pour les plus jeunes :

Des animations ludiques et sensorielles pour explorer la biodiversité en s’amusant ! Reconnaissance de graines « à l’aveugle », découverte des plantes par leur parfum et puzzle autour de la germination…

• Pour les plus grands :

Testez vos connaissances avec un quiz botanique et découvrez les secrets de la flore du parc… et d’ailleurs !

Informations pratiques : activités gratuites, sans réservation

Dimanche 7 juin à 14h30

Partez pour une balade botanique guidée dans le parc avec Jean-Claude Porchier, ingénieur agronome. Une immersion pour observer et identifier les plantes du site.

Informations pratiques : 14h30, à partir de 10 ans, départ depuis le stand de l’association – Réservation obligatoire sur mldd.fr

Château de Maisons 2 avenue Carnot, 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France 0139620149 [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-maisons.fr/agenda »}] [{« link »: « https://get.formulaire.info/form?p=93VW9SHh »}] RER A Maisons-Laffitte / Bus 262 Château / A86 / N192 / N308

Le Château de Maisons vous invite à découvrir la richesse de son parc aux côtés de l’association Maisons-Laffitte Développement Durable !

© Benjamin Gavaudo – CMN