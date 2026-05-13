Découvertes nocturnes et expériences cinématographiques, Museo Nazionale del Cinema – Via montebello 20 – Torino, Turin

Découvertes nocturnes et expériences cinématographiques Samedi 23 mai, 19h00 Museo Nazionale del Cinema – Via montebello 20 – Torino Turin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le Musée National du Cinéma participe également cette année à la Nuit Européenne des Musées.

À cette occasion, le Musée National du Cinéma et l’Ascenseur panoramique proposent une ouverture exceptionnelle en soirée jusqu’à 22h00 (dernière entrée à 21h00), avec un tarif réduit à partir de 19h00, offrant au public une opportunité unique de découvrir les merveilles du musée en soirée et de vivre des expériences spéciales dans le cadre suggestif de la Mole Antonelliana.

Montée guidées de la Coupole de la Mole Antonelliana

Trois créneaux spéciaux (départs à 18h00, 19h15, 20h30) pour découvrir l’intérieur de la coupole de la Mole avec une montée accompagnée à pied jusqu’à la terrasse panoramique, à 85 mètres de hauteur, d’où admirer le panorama de Turin au coucher du soleil. Cliquez ici pour informations et réservations.

Visite guidée gratuite de l’exposition « My name is Orson Welles »

À 20h00, les visiteurs pourront participer, sur réservation, à une visite guidée gratuite de l’exposition consacrée au grand réalisateur.

Tarifs spéciaux à partir de 19h00

Billet réduit musée seul : 14 €

Billet réduit musée + ascenseur panoramique : 17 €

Montée guidées à la coupole : 15 €

Visite guidée de l’exposition : gratuite, sur réservation (+ billet d’entrée réduit).

Museo Nazionale del Cinema – Via montebello 20 – Torino via Montebello 20, 1012 Torino Turin 10124 Centro Turin Piémont

Le Musée National du Cinéma participe également cette année à la Nuit Européenne des Musées.

©micheled’ottavio