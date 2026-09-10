Découvertes patrimoniale et paysagère à Bétange, Château de Bétange, Florange

Informations pratiques

Découvertes patrimoniale et paysagère à Bétange 19 et 20 septembre Château de Bétange Moselle

2€ par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange ouvre les portes du site de Bétange les 19 et 20 septembre : parcours découverte, visite guidée sur les chauves-souris, conférence sur la protection des arbres. Autant de rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir les richesses de ce site environnemental et architectural d’exception.

Château de Bétange Château de Bétange, 57190 Florange Florange 57190 Ébange-et-Daspich Moselle Grand Est http://www.chateaudebetange.com/ Le château est construit en 1828, puis est modifié à plusieurs reprises (1856, 1927, pendant la Seconde guerre mondiale puis à la libération). Le corps principal est flanqué, dans son prolongement, de deux ailes basses. L’ensemble est entouré d’une cour anglaise sur trois côtés et d’une terrasse s’ouvrant vers le jardin. Il est construit en calcaire jaune. Les distributions, restées dans l’état des années 1920, témoignent du mode de vie d’une famille très nombreuse de la haute bourgeoisie : services au sous-sol, salles de réceptions au rez-de-chaussée ornées de boiseries néo-XVIIIe, chambres avec salles de bain dans les étages, chambres des domestiques et lingerie dans les combles.

Le voyageur qui aborde la vallée industrielle de la Fensch est frappé de traverser au milieu de l’agitation des villes un îlot de calme et de verdure. Ce havre de paix, un peu hors du temps, est Bétange. Son dernier propriétaire avant la révolution française de 1789 avait pour devise «sans bruit, sans éclat». L’accès se fait par l’allée des marronniers sur la D653 entre Florange et Terville.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange ouvre les portes du site de Bétange les 19 et 20 septembre : parcours découverte, visite guidée sur…

©château de Bétange