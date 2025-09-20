Découvertes patrimoniales à Pau : Hôtel Parc Beaumont et jeu de paume de Navarre » Hôtel Parc Beaumont Pau

Découvertes patrimoniales à Pau : Hôtel Parc Beaumont et jeu de paume de Navarre » 20 et 21 septembre Hôtel Parc Beaumont Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Pau. 25 à 30 personnes maximum.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des journées du patrimoine, osez passer les portes de cet établissement hôtelier mythique de Pau. Découvrez les coulisses de l’Hôtel Parc Beaumont son architecture contemporaine et son intégration harmonieuse au sein du parc.

Venez également visiter un lieu emblématique du sport Palois construit en 1887. C’est une occasion unique de découvrir un sport toujours en activité qui est le jeu de paume, de découvrir son histoire à Pau et en France, ses règles qui ont donné d’innombrables expressions dans la langue Française. Une démonstration de joueurs confirmés sera réalisée et vous pourrez découvrir la fabrication d’une balle lors d’un atelier interactif.

Hôtel Parc Beaumont 1 Av. Edouard VII, 64000 Pau Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

