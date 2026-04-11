Romorantin-Lanthenay

Découvertes Sologne Nature Environnement Les tambours de la forêts

Place de l’église Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Au printemps, non loin de la forêt, tendez l’oreille et vous entendrez à coup sur un bruit pas si anodin…

Tendez l’oreille au printemps, non loin de la forêt et vous entendrez à coup sur un un bruit pas si anodin… le tambourinage des pics ! Car non le Pic vert n’est pas seul à taper du bec, il existe d’autres espèces qui laissent leurs traces et se font entendre au loin dans la forêt. Venez découvrir avec nous les pics et autres oiseaux peuplant nos forêts. A 9h30 6 .

Place de l’église Romorantin-Lanthenay 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 alexandre.roublay@sologne-nature.org

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English :

In spring, when you’re not far from the forest, lend an ear and you’re sure to hear a not-so-small noise?

L’événement Découvertes Sologne Nature Environnement Les tambours de la forêts Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT41