Décou’ville : Lille de place en place, Devant le Palais Rihour, place Rihour, Lille

Décou’ville : Lille de place en place Mardi 3 mars, 11h00 Devant le Palais Rihour, place Rihour Nord

Payant, sur réservation

Début : 2026-03-03T11:00:00+01:00 – 2026-03-03T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T11:00:00+01:00 – 2026-03-03T12:00:00+01:00

Cette visite est l’occasion d’évoquer les palais, les édifices publics, de commerce et de divertissement qui font de ces places des incontournables de la vie lilloise !

* Réservation auprès de l’Office de Tourisme de la Métropole Européenne de Lille*

Devant le Palais Rihour, place Rihour Place Rihour Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Venez retracer l’histoire des trois places qui se succèdent en cœur de ville : la place Rihour, la place du Général de Gaulle et la place du Théâtre.

Ville de Lille