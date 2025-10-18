Découvre la Collection Notre-Dame de Paris au Musée numérique! Micro-folie de Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie

Découvre la Collection Notre-Dame de Paris au Musée numérique! Micro-folie de Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie samedi 18 octobre 2025.

Découvre la Collection Notre-Dame de Paris au Musée numérique! Samedi 18 octobre, 10h00, 14h00 Micro-folie de Roissy-en-Brie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Découvrez la Collection Notre-Dame de Paris coproduite par l’établissment public Rebâtir Notre-Dame et la Villette.

Cette collection, visible au musée numérique de la Micro-folie va permettre la (re)découverte de ce monument emblématique du patrimoine culturel français à travers une sélection très diversifiée, qui montre la place du monument dans la vie de tous et à toutes les époques, en France comme à l’international.

De sa place dans l’histoire et dans les arts, à la beauté et à la finesse de ses décors et de son architecture, en passant par sa construction et ses restaurations successives, pour aboutir au chantier qui s’est tenu pendant plus de cinq ans et à la mise en valeur des hommes et des femmes qui y ont œuvré avec passion, cette collection vise à présenter, de manière la plus complète et divertissante possible, la place de la cathédrale dans le paysage culturel français et l’image de la France dans le monde.

Des petits cahier jeux seront disponibles pour que vos enfants découvrent cette collection !

Micro-folie de Roissy-en-Brie Ferme d’Ayau 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 43 15 10 https://www.roissyenbrie77.fr/mes-loisirs/micro-folie/ Le dispositif Micro-folie est une initiative du ministère de la Culture, coordonnée par La Villette en lien avec douze établissements fondateurs. Il s’agit de l’installation de lieux innovants qui offrent un accès unique et ludique aux trésors culturels du monde entier grâce à une programmation variée. La Micro-Folie de Roissy-en-Brie est un équipement municipal ouvert depuis décembre 2024. Situé en face de la médiathèque Aimé-Césaire

A 5 minutes à pied de la Gare de Roissy-en-Brie (RER E)

Entrée par l’Avenue Maurice de Vlaminck ou par le Parc de Sources

Découvrez la Collection Notre-Dame de Paris coproduite par l’établissment public Rebâtir Notre-Dame et la Villette.

©Mairie de Roissy-en-Brie