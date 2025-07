Découvre la machine à coudre Maison des arts du fil Rennes

Sur inscription en ligne ou à l’association / Tarif : 45€

Lors de cet atelier, vous allez apprendre le BA-BA de votre machine à coudre. Nous vous proposons de découvrir, ensemble, les subtilités pour réparer vos vêtements.

Initiez-vous à la machine à coudre, en réparant vos vêtements

### Atelier de réparation “sur mesure”

Vous avez acheté une machine à coudre avec l’envie de réparer vos vêtements. Seulement, personne vous a appris à l’utiliser.

Vous appendrez à coudre les ourlets, réparer les fermetures éclairs ou repriser les jeans usés. La réparation deviendra une base importante de votre quotidien, pour prolonger la durée de vie de vos vêtements.

Pour cette atelier, vous devez apporter un ou plusieurs vêtements à réparer.

Pour qui ? Niveau 1

DEBUTER – Niveau 1 | Grand débutant. Vous n’avez jamais touché à une machine à coudre ou envie de reprendre “à la base”? Nos cours de niveau 1 sont parfaits pour vous ! Nous vous guiderons pas à pas dans la bonne humeur et la bienveillance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T09:15:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T12:15:00.000+02:00

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine