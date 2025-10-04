Découvre le codage Halte Culturelle Puteaux

Découvre le codage Halte Culturelle Puteaux samedi 4 octobre 2025.

Découvre le codage Samedi 4 octobre, 10h00 Halte Culturelle Hauts-de-Seine

6-8 ans / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Destinés aux enfants de 6 à 8 ans, ces ateliers ludiques invitent les plus jeunes à explorer le monde fascinant du numérique.

Au programme : une découverte interactive de la grande histoire de l’informatique, une initiation originale au codage… par le dessin, et une première approche du langage binaire.

Une aventure amusante et pédagogique pour éveiller la curiosité des enfants et leur donner envie de comprendre les coulisses du digital, tout en s’amusant !

Halte Culturelle 5 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146927555 https://mediatheques.puteaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 92 75 55 »}]

