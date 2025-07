Découvre le crochet avec ta main gauche Maison des arts du fil Rennes

Sur inscription en ligne ou à l’association / Tarif : 45€

Vous êtes gaucher(e) et souhaitez vous initier au crochet ? C’est atelier est spécialement conçu pour vous, afin de vous guider pas à pas et à votre rythme dans l’apprentissage de ce loisir créatif.

**Débutant.e GAUCHER**

Atelier de découverte du crochet pour les gauchers

### Atelier d’apprentissage

Vous y apprendrez toutes les bases nécessaires pour réaliser de multiples ouvrages divers et variés tels que des headband, des pochettes, des bijoux, des tops…….

* Comment bien tenir son crochet

* Comment lire une explication

* les différents points de base

* et tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Alors n’hésitez plus !Sautez le pas et venez vite nous rejoindre !

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine