Découvre le métier de bibliothécaire Ervy-le-Châtel

Découvre le métier de bibliothécaire Ervy-le-Châtel samedi 4 octobre 2025.

Découvre le métier de bibliothécaire

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Samedi 4 octobre ERVY-LE-CHATEL Découvre le métier de bibliothécaire. Plusieurs créneaux disponibles à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

« Dans le cadre du festival Biblis en Folie, découvre le métier de bibliothécaire pendant 1h30 ! »

A partir de 10 ans, inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découvre le métier de bibliothécaire Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance