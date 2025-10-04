Découvre le métier de bibliothécaire Ervy-le-Châtel
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube
Samedi 4 octobre ERVY-LE-CHATEL Découvre le métier de bibliothécaire. Plusieurs créneaux disponibles à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
« Dans le cadre du festival Biblis en Folie, découvre le métier de bibliothécaire pendant 1h30 ! »
A partir de 10 ans, inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
