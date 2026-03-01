Découvre les oiseaux de la ville et des jardins à Vire normandie Rue Chênedollé Vire Normandie

Découvre les oiseaux de la ville et des jardins à Vire normandie

Rue Chênedollé Médiathèque Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Une activité et une courte balade te permettra d’en savoir plus sur les oiseaux qui t’entourent. Animation proposée par Paule Mahmoudi du GONm (Groupement ornithologique Normand) pour enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription.

Une activité et une courte balade te permettra d’en savoir plus sur les oiseaux qui t’entourent. Animation proposée par Paule Mahmoudi du GONm (Groupement ornithologique Normand) pour enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription. .

Rue Chênedollé Médiathèque Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 10

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English : Découvre les oiseaux de la ville et des jardins à Vire normandie

An activity and a short walk will enable you to find out more about the birds around you. Presented by Paule Mahmoudi from GONm (Groupement ornithologique Normand) for children aged 6 to 12 accompanied by an adult. Registration required.

L’événement Découvre les oiseaux de la ville et des jardins à Vire normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie