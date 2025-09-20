Découvrez 13 pièces meublées en visite libre ou commentée Château de la Reine Margot Saint-Projet

Découvrez 13 pièces meublées en visite libre ou commentée Château de la Reine Margot Saint-Projet samedi 20 septembre 2025.

Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif : 7 € pour la visite commentée, 6 € pour la visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le château vous propose une visite commentée ou libre de 13 pièces meublées, sur le mobilier du château et son histoire, avec comme thème principal le secret de la chambre de la reine Margot et de la famille des Valois.

Ce château fort datant de 1290, construit sur un oppidum gallo-romain, saura attirer votre attention par ses murs épais de 2,50 mètres, son escalier à vis, les restes archéologique gallo-romains, mérovingiens mais aussi médiévaux.

Son mobilier d’époque vous fera voyager dans le temps. Vous découvrirez une salle d’armes avec de nombreuses lances, épées, boulets de canons, canons, une salle des gardes de 120 mètres carrés où sont exposés des armures et trophées de chasses, une pièce de réception où sont exposés des documents historiques, comme des lettres signées de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ou comme le testament de Louis XVI et la condamnation de Marie-Antoinette.

Le château possède aussi une bibliothèque importante où sont exposés des objets de curiosité : peau de tigre, panthère, léopard, avec un os de dinosaure important et une dent de mammouth.

Dans les anciennes cuisines sont exposées, tout autour de la pièce, toute une collection d’étain et de faïences.

Dans l’ancien dépôt d’armes du château, vous découvrirez une couleuvrine qui gardait l’entrée du château, ainsi qu’un fameux scramasaxe, qui était l’arme des Francs qui se battaient d’une main avec ce long couteau et de l’autre main avec un harpon.

Dans la chapelle, différentes statues et tableaux sont exposés.

Mais, l’aspect intéressant reste la visite des appartements de la reine avec son antichambre et sa chambre découverte en 1990 lors de restaurations. Vous découvrirez le secret de cette chambre, pourquoi est-elle restée murée pendant trois siècles ? Comment peut-on affirmer que ce lieu est bien la chambre de la reine ? Et qu’a-t-on découvert dans cette chambre ?

L’épisode La légende noire de la reine Margot dans Secrets d’Histoire, animé par Stéphane Bern, avait dévoilé ce secret que je vous propose de découvrir aujourd’hui pour ces journées du patrimoine 2025.

Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d'avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d'époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins.

© Philippe Bergaul