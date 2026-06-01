Découvrez Bagacum le temps d’un week-end, Forum antique de Bavay, Bavay

Découvrez Bagacum le temps d’un week-end 12 et 13 juin Forum antique de Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, retrouvez une programmation exceptionnelle autour des collections et des sons !

Visite de l’exposition temporaire et du trésor des bronzes

Explorez les principales trouvailles archéologiques du territoire, dont le trésor des bronzes.

Samedi – 14h,15h30,17h

Dimanche – 11h, 14h, 15h30, 17h

Visite thématique « Surveiller et restaurer des vestiges »

Focus sur la conservation des vestiges archéologiques.

Samedi – 14h30, 16h30

Dimanche – 10h, 14h30, 16h30

Concert de l’Harmonie de Maroilles

(en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Mormal)

Moment musical au coeur du site.

A 15h30 et à 16h30

Atelier – Archéologue en herbe

Initiation aux gestes et outils de l’archéologie.

Samedi et dimanche – 14h et 16h

Dès 7 ans

Rencontre – Archéologie du son (Mylène Pardoen)

Immersion dans les paysages sonores antique.

Dimanche à 11h et 14h30

Immersion sonore « Écoute le passé »

Atelier sensoriel autour de paysages sonores anciens.

Dimanche à 10h30, 15h30, 16h30

Concert de l’harmonie d’Houdain lez Bavay

(En partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Mormal)

Dimanche dès 16h – Sans réservation

Forum antique de Bavay 2 Rue de Gommeries, 59570 Bavay, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0359731550 https://forumantique.fr Parfaite rencontre entre le passé et le présent, le forum allie avec brio la présentation d’un site archéologique de plus de 2 000 ans avec une architecture moderne. Vous êtes invités à déambuler sur cet espace chargé d’histoire, lieu de rencontre autrefois privilégié par les Romains. Sous le parcours couvert, découvrez des vestiges romains préservés sur plus de 10 mètres de hauteur magnifiés par une couverture monumentale de 6 400 m2, véritable prouesse architecturale contemporaine.

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, retrouvez une programmation exceptionnelle autour des collections et des sons !

©Département du Nord