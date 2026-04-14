Découvrez Bicloune et testez un VAE!, Espace France Services de Rugles, Rugles

Découvrez Bicloune et testez un VAE! Lundi 4 mai, 15h00 Espace France Services de Rugles Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T15:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T15:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

Rendez-vous dans votre France Services pour découvrir Bicloune, le vélo à assistance éléctrique (VAE) en location moyenne durée en Normandie Sud Eure.

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Espace France Services de Rugles 33 Rue Aristide Briand, 27250 Rugles Rugles 27250 Eure Normandie

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