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Découvrez Bicloune et testez un VAE!, Espace France Services de Rugles, Rugles

Découvrez Bicloune et testez un VAE!, Espace France Services de Rugles, Rugles

Découvrez Bicloune et testez un VAE!, Espace France Services de Rugles, Rugles lundi 4 mai 2026.

Lieu : Espace France Services de Rugles

Adresse : 33 Rue Aristide Briand, 27250 Rugles

Ville : 27250 Rugles

Département : Eure

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Découvrez Bicloune et testez un VAE! Lundi 4 mai, 15h00 Espace France Services de Rugles Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T15:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T15:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

Rendez-vous dans votre France Services pour découvrir Bicloune, le vélo à assistance éléctrique (VAE) en location moyenne durée en Normandie Sud Eure.

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Espace France Services de Rugles 33 Rue Aristide Briand, 27250 Rugles Rugles 27250 Eure Normandie
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