Découvrez ce château du XVe siècle lors des Journées européennes du patrimoine ! Doyenné (ancien logis abbatial dit château) Varen

Découvrez ce château du XVe siècle lors des Journées européennes du patrimoine ! 20 et 21 septembre Doyenné (ancien logis abbatial dit château) Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite exceptionnelle du château du XVe siècle – ancienne demeure du seigneur doyen

Habituellement fermé au public, ce charmant château du XVe siècle ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ancienne demeure du seigneur doyen (chef religieux), il constitue un témoignage rare de l’histoire locale.

Associé à l’église Saint-Pierre, à l’église Saint-Serge et au cloître, cet ensemble monastique se distinguait autrefois par son ampleur exceptionnelle.

Prolongez votre découverte en visitant également :

L’église Saint-Pierre, voisine du château

L’église Saint-Vincent (sur la route de Najac)

L’église d’Arnac

Toutes les visites sont gratuites !

Doyenné (ancien logis abbatial dit château) Varen, 82330 Varen, France Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie La fondation de l’église est attribuée, suivant la tradition, à saint Gérard d’Aurillac, apparenté à Pépin, roi d’Aquitaine. Il aurait installé au XIe siècle des moines bénédictins. Prieuré dépendant de l’abbaye d’Aurillac, l’église fut construite vers la fin du XIe siècle. Au XVe siècle, une partie du monastère fut remplacée par un château fortifié, symbole de la puissance des moines. L’abbaye fut sécularisée en 1561. Un collège de chanoines remplaça les moines avec, à sa tête, un doyen. En 1581, le doyenné fut saccagé par les Protestants et le doyen décapité devant la porte de l’église. Situé près de la collégiale, le château fut construit à la fin du 15e ou au début du XVIe siècle. C’est un donjon rectangulaire à mâchicoulis. Au-dessus du deuxième étage, une galerie était soutenue par des corbeaux encore conservés. L’intérieur, qui comprend trois étages desservis par un escalier à vis, offre de vastes pièces en partie effondrées. S’y remarquent encore de grandes cheminées et les restes d’un décor de stuc. Le donjon est relié au système de fortification par une petite construction munie d’une tourelle et d’une partie cintrée.

Ce château du XVe siècle, ancienne demeure du seigneur Doyen, habituellement fermé au public, sera exceptionnellement ouvert durant les Journées européennes du patrimoine.

© Commune de Varen