Découvrez ce que deviennent les découvertes archéologiques une fois la fouille terminée, dans les coulisses de la recherche., Rue de l’Abbaye 55 1495 Villers-la-Ville, Villers-la-Ville
Découvrez ce que deviennent les découvertes archéologiques une fois la fouille terminée, dans les coulisses de la recherche., Rue de l’Abbaye 55 1495 Villers-la-Ville, Villers-la-Ville vendredi 12 juin 2026.
Découvrez ce que deviennent les découvertes archéologiques une fois la fouille terminée, dans les coulisses de la recherche. 12 et 13 juin Rue de l’Abbaye 55 1495 Villers-la-Ville Nivelles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Post-fouille : la face cachée du métier d’archéologue
Dans le cadre d’une abbaye cistercienne multiséculaire, venez partager l’aventure scientifique qui attend l’archéologue après la fouille. Vous découvrirez deux sites archéologiques mis au jour dans l’entité de Ramillies : des thermes antiques à Autre-Église et un établissement médiéval civil et religieux à la ferme du Baron à Huppaye. Au fil d’une exposition et lors de plusieurs ateliers (tout public) portant sur les collections d’objets et sur les restes organiques prélevés sur ces deux chantiers, vous découvrirez toute la richesse des disciplines mobilisées une fois le terrain quitté : carpologie, céramologie, géologie, étude du bâti… Venez discuter avec les archéologues à la ferme de l’abbaye, le lieu où ils exercent ce travail tout au long de l’année.
Ouverture : ven., sam. et dim. de 9h30 à 17h / Animations (tout public) : ateliers ardoise, céramique, tamisage des sédiments et terre cuite, ven., sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h (réservation obligatoire via www.awap.be
Rue de l’Abbaye 55 1495 Villers-la-Ville Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville Villers-la-Ville 1495 Villers-la-Ville Nivelles Brabant wallon [{« link »: « http://www.awap.be »}, {« link »: « http://monatliche.awap.be »}] Post-fouille : la face cachée du métier d’archéologue Dans le cadre d’une abbaye cistercienne multiséculaire, venez partager l’aventure scientifique qui attend l’archéologue après la fouille. Vous découvrirez deux sites archéologiques mis au jour dans l’entité de Ramillies : des thermes antiques à Autre-Église et un établissement médiéval civil et religieux à la ferme du Baron à Huppaye. Au fil d’une exposition et lors de plusieurs ateliers portant sur les collections d’objets et sur les restes organiques prélevés sur ces deux chantiers, vous découvrirez toute la richesse des disciplines mobilisées une fois le terrain quitté : carpologie, céramologie, géologie, étude du bâti… Venez discuter avec les archéologues à la ferme de l’abbaye, le lieu où ils exercent ce travail tout au long de l’année. Une expérience immersive unique. Réservation : https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-de-larcheologie ©
JEA
Rue de l’Abbaye 55 1495 Villers-la-Ville Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville Villers-la-Ville 1495 Villers-la-Ville Nivelles Brabant wallon [{« link »: « http://www.awap.be »}, {« link »: « http://monatliche.awap.be »}] Post-fouille : la face cachée du métier d’archéologue
Dans le cadre d’une abbaye cistercienne multiséculaire, venez partager l’aventure scientifique qui attend l’archéologue après la fouille. Vous découvrirez deux sites archéologiques mis au jour dans l’entité de Ramillies : des thermes antiques à Autre-Église et un établissement médiéval civil et religieux à la ferme du Baron à Huppaye. Au fil d’une exposition et lors de plusieurs ateliers portant sur les collections d’objets et sur les restes organiques prélevés sur ces deux chantiers, vous découvrirez toute la richesse des disciplines mobilisées une fois le terrain quitté : carpologie, céramologie, géologie, étude du bâti… Venez discuter avec les archéologues à la ferme de l’abbaye, le lieu où ils exercent ce travail tout au long de l’année. Une expérience immersive unique. Réservation : https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-de-larcheologie
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