Découvrez ce qui subsiste de l’architecture paysanne d’un village Mairie Trampot

Découvrez ce qui subsiste de l’architecture paysanne d’un village 20 et 21 septembre Mairie Vosges

Se munir de chaussures adaptées pour parcourir le village pendant une heure. Point de départ : Mairie de Trampot.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Sous la houlette de Chantal Pradines, découvrez ce qui subsiste de l’architecture paysanne du village.

Le village de Trampot recèle des trésors de l’art de la construction paysanne, qui fait — pour combien de temps encore ? — l’identité de nos villages et de notre territoire, loin de la mondialisation et de la banalisation.

Mairie 1 Rue Morée, 88350 Trampot Trampot 88350 Vosges Grand Est Sous l’Ancien Régime, le hameau de Trampot dépendait de la généralité de Châlons et de l’élection de Chaumont. Concernant son église, dédiée aux saints Pierre et Paul, elle relevait du diocèse de Toul.

Avant la Révolution française, le village dépendait des seigneurs de Grand et de l’église de l’abbaye de Mureau.

Depuis le XIIᵉ siècle, le lieu-dit Ferme d’Audeuil est rattaché à la commune.

Les actes d’état civil commencèrent en 1669. L’école du village apparut dix ans plus tard.

En 1786, la commune vendit un quart de ses réserves de bois pour financer la reconstruction de son église, à la suite de l’effondrement d’une partie de l’édifice existant en 1733.

Journées européennes du patrimoine 2025

