Découvrez cette charmante église rénovée du XIVe siècle Église Saint-Michel Cestayrols

Découvrez cette charmante église rénovée du XIVe siècle 20 et 21 septembre Église Saint-Michel Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez l’église Saint-Michel et le village médiéval de Cestayrols

Plongez dans l’histoire captivante de Cestayrols, fondé en 1252 par Olivier de Penne, chassé de ses terres lors de la croisade contre les Albigeois.

Ce charmant village fortifié, ceint de remparts et autrefois accessible par deux portes féodales (dont une seule subsiste aujourd’hui), conserve un tracé circulaire typique du Moyen Âge. Son économie y était florissante : 53 artisans, dont 22 tisserands, y exerçaient leur métier dans les ruelles animées.

Au cœur du village, découvrez l’église paroissiale Saint-Michel, fondée par testament en 1372 par Bernard de Penne, arrière-petit-fils d’Olivier, pour en faire son lieu de sépulture.

Visite libre ou accompagnée d’un guide passionné.

Au XIe siècle, un prieuré bénédictin sous le vocable de saint Michel est bâti dans l'enceinte du château de Cestayrols (aujourd'hui disparu), sûrement sur demande des comtes de Toulouse. Ce prieuré est rattaché en 1660 à la mense abbatiale de l'abbaye Saint-Michel de Gaillac. L'actuelle église Saint-Michel, église de ce prieuré, daterait du XIVe siècle.

L’église Saint-Michel présente deux tourelles d’escaliers encadrant le clocher, mais seulement pour un aspect symétrique, étant donné que seulement l’une d’entre-elles possède réellement un escalier à vis. Le clocher octogonal à huit baies à abat-son sert aussi de porche.

La nef possède deux collatéraux, tandis qu’une sacristie hexagonale prolonge le chœur. Un narthex est accessible grâce à un escalier en éventail. Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église renferme aussi trois toiles qui bénéficient de la même protection. Rue de l’église, face à la place de la mairie.

Visitez librement, ou avec un guide, l’église Saint-Michel et découvrez l’histoire du village depuis sa création en 1252.

© Geneviève Delrieu