Découvrez cette église du XIXe siècle lors d’une visite libre Église Saint-Abdon-et-Sennen Pierrerue

Découvrez cette église du XIXe siècle lors d’une visite libre Église Saint-Abdon-et-Sennen Pierrerue samedi 20 septembre 2025.

Découvrez cette église du XIXe siècle lors d’une visite libre 20 et 21 septembre Église Saint-Abdon-et-Sennen Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir cette église née en 1845 de la volonté des habitants du hameau de Combejean de pouvoir se rendre à la messe malgré la montée des eaux isolant une partie du village lors des intempéries. Réalisée en calcaire et grès locaux, l’édifice est doté d’une cloche datant de 1668 et classée au titre des Monuments historiques.

Église Saint-Abdon-et-Sennen 34360 Pierrerue Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 01 55 http://www.mairiedepierrerue.fr 6 route de Saint-Chinian, Hameau de Combejean 34360 Pierrerue

Venez découvrir cet édifice né en 1845 de la volonté des habitants de pouvoir se rendre à la messe malgré la montée des eaux isolant une partie du village lors des intempéries. Réalisée en calcaire e…

© Melkan Bassil