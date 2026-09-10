Découvrez cette église du XVIe siècle et ses sculptures remarquables !, Église Sainte-Marguerite, Prades-sur-Vernazobre

Informations pratiques

Découvrez cette église du XVIe siècle et ses sculptures remarquables ! 19 et 20 septembre Église Sainte-Marguerite Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Prades-sur-Vernazobre vous ouvre exceptionnellement les portes de l’église Sainte-Marguerite.

Découvrez librement cet édifice, qui abrite deux remarquables sculptures en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, restaurées dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault.

Prolongez ensuite votre découverte en flânant dans les ruelles du village jusqu’à son ancienne fontaine.

Église Sainte-Marguerite Rue de l’église, 34360 Prades-sur-Vernazobre Prades-sur-Vernazobre 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 04 83 https://www.facebook.com/Mairie.PradesSurVernazobre/ Cette église paroissiale se compose d’une nef unique de quatre travées. Elle abrite plusieurs œuvres remarquables, parmi lesquelles une Vierge en bois doré du XVIIe siècle et une statue de saint Roch en bois doré du XVIIIe siècle, toutes deux récemment restaurées dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault. L’édifice conserve également un ensemble d’ornements liturgiques.

Sa cloche, fondue en 1767, témoigne de l’histoire de la paroisse. À l’intérieur, les vitraux aux couleurs éclatantes, réalisés par le maître verrier toulousain Victor Gesta, baignent la nef d’une lumière qui met en valeur l’architecture de l’église.

Pour les Journées européennes du patrimoine, la commune de Prades-sur-Vernazobre vous ouvre exceptionnellement les portes de l’église Sainte-Marguerite !

© Didier Taillefer