Découvrez cette église du XVIe siècle et ses sculptures remarquables ! Église Sainte-Marguerite Prades-sur-Vernazobre

Découvrez cette église du XVIe siècle et ses sculptures remarquables ! 20 et 21 septembre Église Sainte-Marguerite Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, la commune de Prades-sur-Vernazobre vous ouvre exceptionnellement les portes de l’église Sainte-Marguerite !

Venez visitez librement cet édifice qui possède deux remarquables sculptures en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, restaurées dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault.

Après cette visite, flânez dans les ruelles jusqu’à l’ancienne fontaine.

Église Sainte-Marguerite Rue de l’église, 34360 Prades-sur-Vernazobre Prades-sur-Vernazobre 34360 Hérault Occitanie Cette église paroissiale est composée d’une nef unique avec quatre travées. Elle possède plusieurs objets remarquables : une vierge en bois doré du XVIIe siècle, une statue représentant saint Roch en bois doré du XVIIIe siècle, toutes deux fraîchement restaurées dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault, ainsi que des ornements liturgiques. Sa cloche, quant à elle, date de 1767. À l’intérieur, des vitraux du maître verrier toulousain Victor Gesta, aux couleurs vives, illuminent l’ensemble.

L’église fait partie du deuxième Plan-Objet mis en place sur le territoire Sud-Hérault (2019). À cette occasion, les deux sculptures en bois de l’église ont été restaurées : Vierge à l’enfant et saint Roch.

© Didier Taillefer