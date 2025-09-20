Découvrez cette surprenante cathédrale de dentelle de bois ! Ancienne cave vigneronne Montouliers

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres ou commentées de cette époustouflante ancienne cave vigneronne réhabilitée en atelier et lieu de vie, par un artiste-peintre et sculpteur sur bois montouliérain, Daniel Toucheteau.

Ancienne cave vigneronne 15 rue de la Mairie, 34310 Montouliers Montouliers 34310 Hérault Occitanie 04 67 37 85 29 http://www.cc-canal-lirou.fr Réhabilitée par l’artiste montouliérain, Daniel Toucheteau en atelier et en lieu de vie donnant l’illusion d’une cathédrale (construction architecturale particulière composée d’une multitude de pièces de bois), cette ancienne cave vigneronne est aménagée en espace d’exposition (dessins, peintures, jouets en bois, mosaïques).

© Melkan Bassil