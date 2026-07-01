Informations pratiques

Nailloux

DECOUVREZ CODY CLUB

Z.A. LE BUISSON Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Rentrez voir comment on fonctionne !

Basée à Nailloux, la marque Cosy Club (ex Petits Cadors) conçoit et fabrique des coussins de confort pour le voyage ou la maison. Depuis 7 ans, elle innove et développe une gamme originale et 100% confectionnée en France dans son propre atelier.

Vous avez envie de voir comment tout cela prend vie ? L’équipe vous invite chez elle. Les 22, 23 et 24 juillet 2026 de 9h à 17h, l’atelier de Nailloux ouvre ses portes au grand public. C’est l’occasion de découvrir les coulisses d’une entreprise locale, de la confection au garnissage et de rencontrer l’équipe qui fabriquent ses coussins atypiques.

Le bonus Une remise de 10 % sera appliquée sur tous les produits de la boutique lors de ces trois jours. .

Z.A. LE BUISSON Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come on in and see how we work!

L’événement DECOUVREZ CODY CLUB Nailloux a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE