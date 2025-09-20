Découvrez de riches collections présentées dans un hôtel particulier remarquable Musée de la Princerie Verdun

Découvrez de riches collections présentées dans un hôtel particulier remarquable 20 et 21 septembre Musée de la Princerie Meuse

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez ou redécouvrez les collections permanentes du musée de la Princerie ! Peintures, sculptures, objets archéologiques, militaria… sont présentés dans un bel hôtel particulier datant de la Renaissance.

Une exposition temporaire, intitulée « Correspondance(s) », est également proposée aux visiteurs. Elle invite à renouveler le regard porté sur les œuvres à travers une approche sensible et sensorielle. Peintures et sculptures y dialoguent avec des créations contemporaines dans une rencontre fertile entre techniques, époques et supports…

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est Le musée d’Art et d’Histoire de Verdun est installé depuis 1932 dans cet hôtel particulier du début de la Renaissance, bâti en 1525 par les frères De Musson, restauré après la Grande Guerre et racheté par la ville pour y abriter le musée. Les deux frères, riches chanoines du chapitre de la cathédrale, choisirent l’emplacement de l’ancienne maison habitée par le princier, plus haut dignitaire après l’évêque, d’où le nom de « Princerie ». Ce choix symbolique visait à affirmer la puissance du chapitre cathédral.

© Service Communication CAGV