Découvrez des formations du digital Agence RENNES NORD Rennes

Découvrez des formations du digital
Rennes
Mardi 16 décembre, 10h30

Venez découvrir 3 formations dans le digital que le centre de formation Voyelle propose. Ces 3 formations sont financées par la Région Bretagne. Traffic Manager : Une formation de 6 mois à temps plein – Accessible sans prérequis de niveau de diplôme – Rentrée : Janvier 2026 Chargé.e de marketing digital : Une formation de 8 mois à temps plein – Accessible sans prérequis de niveau de diplôme – Rentrée : Octobre 2026 Community Manager : Une formation de 6 mois à temps plein – Formation accessible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T12:00:00.000+01:00

Rennes 35704 Ille-et-Vilaine