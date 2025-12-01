Découvrez des formations du digital Agence RENNES NORD Rennes
Découvrez des formations du digital Agence RENNES NORD Rennes mardi 16 décembre 2025.
Découvrez des formations du digital Agence RENNES NORD Rennes Mardi 16 décembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Venez découvrir 3 formations dans le digital que le centre de formation Voyelle propose. Ces 3 formations sont financées par la Région Bretagne.
Venez découvrir 3 formations dans le digital que le centre de formation Voyelle propose. Ces 3 formations sont financées par la Région Bretagne. Traffic Manager : Une formation de 6 mois à temps plein – Accessible sans prérequis de niveau de diplôme – Rentrée : Janvier 2026 Chargé.e de marketing digital : Une formation de 8 mois à temps plein – Accessible sans prérequis de niveau de diplôme – Rentrée : Octobre 2026 Community Manager : Une formation de 6 mois à temps plein – Formation accessible
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-16T10:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-16T12:00:00.000+01:00
1
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/535820
Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine