Découvrez des machines d’imprimerie anciennes et récentes Intergraphic Schiltigheim

Découvrez des machines d’imprimerie anciennes et récentes Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Intergraphic Bas-Rhin

Gratuit, nombre de places limité par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Intergraphic et l’Espace Européen Gutenberg s’associent pour vous proposer de découvrir la collection « Intergraphic », constituée de machines d’imprimerie anciennes et récentes.

Véritable mémoire vivante des métiers de l’imprimerie, la collection présente notamment des presses typographiques, de lithographie et autres presses à bras, une linotype, ainsi que des presses offset récentes.

La visite guidée sera accompagnée de plusieurs démonstrations et vous permettra de repartir avec un objet imprimé conçu par nos soins !

Intergraphic 9 rue du Château d’Angleterre, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-bon-a-tirer-1477833593059?aff=oddtdtcreator »}] Nous avons constitué un petit musée au sein de nos locaux. Toutes ces machines anciennes, dont certaines ont plus de 150 ans, ont été recueillies tout au long des vingt dernières années et remises en état par nos soins. Elles constituent la mémoire vivante de notre métier : l’imprimerie. Elles démontrent que nous ne sommes pas seulement des revendeurs de machines, mais également des passionnés de l’imprimerie et de son histoire. Car sans passé, il n’y a pas d’avenir…

Nos clients, venus du monde entier, aiment passer un moment dans cet espace qui, pour certains, évoque leurs débuts dans cette profession. Z.A. de la Vogelau, Schiltigheim tram B arrêt Le Ried puis 10 mn à pied.

© Dominiquepignatelli_Intergraphic