Découvrez des sculptures contemporaines Parc de Pourtalès Strasbourg

Découvrez des sculptures contemporaines Parc de Pourtalès Strasbourg samedi 20 septembre 2025.

Découvrez des sculptures contemporaines 20 et 21 septembre Parc de Pourtalès Bas-Rhin

Durée : 2 heures. Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Centre européen d’actions artistiques contemporaines (CEAAC) vous propose de découvrir les œuvres d’art installées dans le parc de Pourtalès.

Au détour d’un sentier, à l’ombre d’un arbre ou cachées dans les herbes folles, ces sculptures ont été conçues en relation directe avec le site paysager et naturel qui entoure le château et évoquent, chacune à leur manière, les relations entre la nature et l’humanité. Venez éclaircir les mystères qui les entourent le temps d’une balade.

Rendez-vous devant le château de Pourtalès.

Parc de Pourtalès 161 Rue Mélanie, 67000 Strasbourg Strasbourg 67015 Robertsau Bas-Rhin Grand Est http://ceaac.org/ [{« type »: « email », « value »: « public@ceaac.org »}] La première occupation du site date du XVIIIe siècle. Les 35 hectares du parc sont aménagés en jardin « à la française » entourant une maison de maître et deux petits pavillons occupés par un ingénieur du roi de France.

En 1802, le vicomte Athanase Paul Renouard de Bussière rachète la propriété composée désormais de 117 hectares. Alfred de Bussière, fils du vicomte, va entreprendre de grands travaux afin de transformer la maison de maître en château. Sa fille Mélanie-Louise de Bussière, devenue épouse du banquier Edmond de Pourtalès-Gorgier, entreprend l’agrandissement du château et transforme le jardin « à la française » en parc « à l’anglaise ». La comtesse de Pourtalès décidera d’embellir le parc en y installant une collection de sculptures néo-classiques. Mélanie de Pourtalès accueillera régulièrement en résidence au château des écrivains, des musiciens et des personnalités politiques. En 1914, la comtesse Mélanie décède.

Le château sera définitivement fermé par Mme Maurice Bérard, petite-fille de la comtesse, en 1939.

Aujourd’hui, le château a été reconverti en hôtel tandis que le parc reste la propriété de la ville de Strasbourg.

Dans le cadre d’un projet conçu par le Centre européen d’actions artistiques contemporaines (CEAAC), une collection de sculptures contemporaines a été installée en divers points du parc. Bus 15 arrêt Lamporie

Le Centre européen d’actions artistiques contemporaines (CEAAC) vous propose de découvrir les œuvres d’art installées dans le parc de Pourtalès.

© K_Stober