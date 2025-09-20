Découvrez deux forts reliés par un train à vapeur ! Fort d’Uxegney Uxegney

Découvrez deux forts reliés par un train à vapeur ! 20 et 21 septembre Fort d’Uxegney Vosges

Tarifs unique spécial pour l’occasion : Adulte (14 ans et plus): 10€ / Enfants de 7 à 14 ans : 5€ / Gratuit pour les 6 ans et moins. Nous acceptons les espèces, la carte bleue et les chèques.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Comme chaque année, lors des Journées du Patrimoine, le fort de Bois l’Abbé sera visitable en supplément du fort d’Uxegney ! Ne manquez pas l’une des deux seules occasions de l’année de découvrir ce fort resté dans son état d’origine.

La visite se fait à la lampe à pétrole et l’accès au fort se fait en train à vapeur : c’est un véritable voyage dans le temps !

Un premier départ est organisé à 10h30, avec une visite du fort d’Uxegney jusqu’à 12h. Une pause d’une heure vous permettra de vous restaurer avant le départ en train pour le fort de Bois l’Abbé à 13h.

Cinq départs auront lieu entre 13h et 14h30, vous permettant de visiter les deux forts à la suite.

Les départs sont limités à 40 personnes et nous ne disposons pas de système de réservation. Nous vous conseillons donc de venir dès 13h pour prendre vos billets. Après 14h30, il ne sera plus possible de tout visiter, et nous ne pourrons vous accepter que si les départs précédents ne sont pas complets.

Fort d’Uxegney Rue des Forts, 88390 Uxegney Uxegney 88390 Vosges Grand Est 03 29 38 32 09 https://www.fort-uxegney.fr/ Édifiés entre 1882 et 1885, les forts d’Uxegney et de Bois-l’Abbé étaient des éléments majeurs de la place d’Épinal. Celle-ci constituait un point d’appui du système fortifié mis en place par le général Séré de Rivières, allant de Belfort à Épinal et de Toul à Verdun, après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace et de la Moselle par l’Allemagne.

Ces deux ouvrages, patiemment remis en valeur depuis 1989 par les bénévoles de l’association ARFUPE, sont aujourd’hui accessibles aux visiteurs et inscrits au titre des Monuments historiques, en raison de leur exceptionnel état de conservation.

Le fort d’Uxegney, construit en maçonnerie puis renforcé en béton, demeure l’un des très rares exemples de fort modernisé avant 1914 et resté intact. Dans le dédale de ses galeries souterraines, on découvre de nombreux éléments restaurés : tourelles et pièces d’artillerie en situation, chambrées, cuisine, usine électrique, etc. Il abrite également l’unique exemplaire encore fonctionnel d’une tourelle à éclipse, modèle Galopin, conçue pour un canon de 155 mm, une impressionnante mécanique de 250 tonnes installée en 1912. Un parcours sur les dessus de l’ouvrage permet d’observer les coupoles cuirassées des tourelles et des observatoires, ainsi qu’un vaste panorama.

Situé à un peu plus d’un kilomètre à l’est, et relié à son voisin par un tronçon reconstruit de l’ancienne voie ferrée militaire, le fort de Bois-l’Abbé n’a jamais été renforcé ni modernisé comme celui d’Uxegney, et conserve son aspect d’origine en maçonnerie.

Journées européennes du patrimoine 2025

© arfupe