Découvrez deux monuments franco-allemands de la Première Guerre mondiale Rotonde de Luzy Saint Martin, guerre 14-18 Luzy-Saint-Martin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez des monuments militaires qui rappellent les violents combats ayant, en partie, détruit Luzy-Saint-Martin lors de la bataille des Frontières.

Rotonde de Luzy Saint Martin, guerre 14-18 55700 Luzy-Saint-Martin Luzy-Saint-Martin 55700 Meuse Grand Est 07 85 59 66 27 Après les combats en Belgique, l’armée allemande poursuit sa percée. Lorsqu’elle entreprend le passage de la Meuse avant de rejoindre la Marne, elle est interceptée à Luzy-Saint-Martin par les régiments du corps colonial français. De violents engagements au fusil et à la baïonnette ont alors lieu, avec de sévères pertes des deux côtés. Près de 2 000 soldats français et allemands tombent ici, du 26 au 28 août 1914.

L’armée allemande, victorieuse, fait rapidement ériger sept enclos de tailles et de factures différentes sur les lieux mêmes du champ de bataille, rassemblant séparément les corps des combattants allemands et français, afin d’honorer leurs morts, mais également ceux de leurs ennemis. En 1922, la plupart de ces soldats sont transférés dans les cimetières de Brieulles-sur-Meuse, parmi les nombreux ossements de soldats non identifiés.

À Luzy, les monuments sont laissés à l’abandon jusqu’en 1980. Deux d’entre eux sont alors sauvegardés et entretenus :

– Le mémorial allemand, bien visible sur la colline dégagée dite « Le Grand Truche » ;

– La Rotonde, de forme circulaire, construite 150 mètres plus loin, à l’orée de la forêt, dans un cadre bucolique qui invite au recueillement, avec en son centre un banc en pierre et un chêne centenaire, symbole d’immortalité.

À l’intérieur de cette rotonde se trouve également une plaque sur laquelle est gravée, en allemand, cette citation : « Dieu, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquière la sagesse. » Là ont été inhumés 118 soldats allemands et 82 soldats français.

Journées européennes du patrimoine 2025

© OT Pays de Stenay