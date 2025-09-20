Découvrez deux ouvrages de la ligne Maginot restaurés Casemates du Bois Kanfen

Bonnes chaussures et vêtements chauds recommandés.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les deux casemates du Bois de Kanfen ouvrent leurs portes pour leur première participation à ces journées ! Elles font partie des premières construites sur la ligne Maginot et ont subi de lourds combats en 1940. Restaurées et entretenues par l’association « Les Loups de la Moselle », ces passionnés d’histoire et de patrimoine vous proposent des visites guidées d’environ 45 minutes au cœur de ces deux ouvrages mémoriels. Des collections d’objets et d’archives seront également exposées dans les ouvrages.

Vous aurez également la possibilité de faire du tir au canon avec du matériel de la Seconde Guerre mondiale : une expérience unique !

Restauration et buvette sur place.

Les casemates sont les toutes premières construites de la ligne Maginot et les premières à entrer en service actif (test de la casemate en août 1931), mises en service en janvier 1934. Elles ont été le théâtre de combats le 14 juin 1940. L'équipage s'est rendu aux Allemands sur ordre, tout en étant considéré comme invaincu le 30 juin 1940. La visite de l'ouvrage transporte le visiteur en 1940, lui permettant de découvrir la vie du soldat grâce à une riche reconstitution historique. Elle offre également une meilleure compréhension de la construction de la ligne Maginot.

© ASPMH – Les Loups de la Moselle