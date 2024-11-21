Découvrez en famille le Drôle de Jardin de Pirouette Cacahuète rue de la Fontaine Melot Clénay

Découvrez en famille le Drôle de Jardin de Pirouette Cacahuète rue de la Fontaine Melot Clénay jeudi 21 novembre 2024.

Début : 2024-11-21

fin : 2025-12-02

2024-11-21 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16

Au Drôle de Jardin, on peut, avec ses 5 sens découvrir des plantes à remettre dans son jardin ou dans sa cour d’école. Avec le Twister Nature, vous pourrez découvrir les alliés du jardinier. Avec le Devin’Pollinisateur, vous en apprendrez davantage sur ces petites bêtes fortes utiles.

En vous baladant, vous découvrirez des aménagements à refaire dans votre jardin pour accueillir une belle biodiversité et satisfaire les gourmands.

Venez partager des moments conviviaux et éducatifs en famille et laissez-vous surprendre par la beauté de la nature ! .

rue de la Fontaine Melot Drôle de Jardin Clénay 21490 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 13 28 contact@pirouette-cacahuete.net

