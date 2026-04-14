Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Changé (72), Place de l’église – Changé (72), Changé
Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Changé (72), Place de l’église – Changé (72), Changé samedi 30 mai 2026.
Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Changé (72) Samedi 30 mai, 09h00 Place de l’église – Changé (72) Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Dédié aux habitants et actifs du territoire du Pôle métropolitain mobilités Le Mans-Sarthe propose, avec son service de location mouvn’go vélo, de tester et d’adopter le vélo pour ses déplacements du quotidien.
Différents types de vélos sont proposés : VAE, vélos pliants, longtails, vélos à assise basse.
Les tarifs sont accessibles, la location comprend des accessoires et la maintenance des vélos.
Grâce à son agence mobile, le service intervient en proximité, sur le territoire.
Les animations programmée pendant Mai à vélo permettent à chacune et chacun de découvrir le fonctionnement du service, de tester les vélos proposés, et de les réserver !
Plus d’informations : www.jechangedemode.fr
Place de l’église – Changé (72) place de l’église changé Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « http://www.jechangedemode.fr »}]
Mai 2026 : lancement du service de location de vélos mouv’ngo vélo ! Venez vous informer sur le service et tester les différents vélos proposés à l’occasion des animations proposées !
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