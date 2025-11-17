Découvrez FORINDUSTRIE et les Métiers de l’Industrie de Manière Ludique ! Agence LANGON Langon

Découvrez FORINDUSTRIE et les Métiers de l’Industrie de Manière Ludique ! Lundi 17 novembre, 08h00 Agence LANGON Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Participez à notre information collective pour le lancement de Forindustrie et plongez dans le monde fascinant de l’industrie ! Cet événement est destiné à tout public désireux de s’informer sur LE GRAND DÉFI du 17 novembre au 5 décembre. Vous aurez l’opportunité de découvrir les métiers de l’industrie de manière ludique et interactive. Des conseillers Missions Locales du secteur et France Travail Langon vous présenteront Forindustrie, ses enjeux et les fonctionnalités de la plateforme. Profitez

Agence LANGON 33210 Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526688 »}]

Participez à notre information collective pour le lancement de Forindustrie et plongez dans le monde fascinant de l’industrie ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution