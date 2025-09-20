Découvrez Grand la gallo-romaine Grand la gallo-romaine Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La visite propose une découverte des ruines de la basilique et ses impressionnantes mosaïques ou une exploration de l’amphithéâtre qui révèle toute la puissance des spectacles antiques. Il sera possible également d’aborder des objets issus des fouilles archéologiques, témoins précieux de la vie quotidienne et des savoir-faire d’autrefois. Chaque visiteur peut ainsi orienter son parcours, selon ses centres d’intérêt.

Grand la gallo-romaine 16 Rue de l’Amphithéâtre, 88350 Grand, France Grand 88350 Vosges Grand Est 0329067737 https://grandlagalloromaine.vosges.fr Long de 148 mètres au niveau du corridor central, cet amphithéâtre figure parmi les plus grands édifices de ce type dans l’Empire romain. Après une première phase de construction à la fin du Ier siècle, l’édifice a été rénové par la suite, comme en témoigne le grand appareil du corridor occidental. Implanté dans un vallon, l’amphithéâtre se distingue par son plan original : la partie sud est adossée à la pente naturelle, tandis qu’une façade monumentale se dressait au nord. autoroute A31 > sortie N° 9 Bulgnéville ou sortie N° 10 Châtenois.

