Découvrez « Itinéraire citoyen – à la recherche du mot précieux » ! Site-mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence

2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Découvrez « Itinéraire citoyen – à la recherche du mot précieux » !

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Fondation du Camp des Milles propose une visite familiale interactive pour les enfants de 8 à 14 ans.

À travers des jeux et des énigmes, les participants devront découvrir 9 mots clés liés à la fraternité. Une manière ludique et éducative de sensibiliser les jeunes générations à la préservation de nos valeurs démocratiques et du vivre-ensemble.

Au programme également : Une plongée dans l’univers de la bande-dessinée avec la visite de l’exposition inédite « Mémoire et fraternité. Joann Sfar : La vie dessinée ».

Site-mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse, 13 290 Aix-en-Provence-Les Milles Aix-en-Provence 13290 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 39 17 11 http://www.campdesmilles.org [{« type »: « email », « value »: « accueil@campdesmilles.org »}] Trait d’union entre le passé et le présent, le Site-mémorial propose des visites guidées en extérieur et en intérieur pour découvrir l’histoire du Camp des Milles entre 1939 et 1942, seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact. Comment tirer les leçons du passé ? Que ferais-je demain si… ? Découvrez son Volet réflexif et citoyen, un dispositif unique sur un lieu de mémoire dans le monde. Pour un passé utile au présent. Accès par la D9, Bus depuis Aix La Rotonde, Ligne 4 direction Pôle d’activités – Parkings – Ligne n°18 le dimanche.

Journées européennes du patrimoine 2025

