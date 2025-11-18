Découvrez J2C : Plongez au coeur de la fabrication de camions-magasins à La Bassée ! La Bassée – Agence HAUBOURDIN Salomé

Découvrez J2C : Plongez au coeur de la fabrication de camions-magasins à La Bassée ! La Bassée – Agence HAUBOURDIN Salomé mardi 18 novembre 2025.

Découvrez J2C : Plongez au coeur de la fabrication de camions-magasins à La Bassée ! Mardi 18 novembre, 13h00 La Bassée – Agence HAUBOURDIN Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T14:30:00+01:00

Venez découvrir l’entreprise J2C, spécialisée dans la conception et la fabrication de camions-magasins, lors d’une visite exclusive de leur atelier à La Bassée. Cet événement est destiné à tout public curieux et intéressé par le secteur de l’industrie. Vous aurez l’opportunité de découvrir une entreprise locale dynamique et innovante, où chaque camion est fabriqué à 100% sur place. Au cours de cette visite, vous serez guidés par des professionnels passionnés qui vous présenteront les divers méti

La Bassée – Agence HAUBOURDIN 59480 La Bassée Salomé 59496 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519751 »}]

Venez découvrir l’entreprise J2C, spécialisée dans la conception et la fabrication de camions-magasins, lors d’une visite exclusive de leur atelier à La Bassée. La semaine de l’industrie Recrutement