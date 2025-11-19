Découvrez JYGA : concepteur-fabricant français de fin de ligne de conditionnement. JYGA La Séguinière

Découvrez JYGA : concepteur-fabricant français de fin de ligne de conditionnement. Mercredi 19 novembre, 10h00 JYGA Maine-et-Loire

Début : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Venez découvrir le savoir-faire de l’entreprise, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de conditionnement depuis 1992.

Le temps d’une visite guidée, rencontrez nos équipes et découvrez toutes les facettes de notre métier : de la conception au montage dans l’atelier.

2 créneaux de visite proposés sur les 3 jours : 10h et 14h.

Merci de vous inscrire sur ce lien : https://forms.gle/nNkAW8SxJbWR1gAm6

JYGA 7 rue Edouard Branly, 49280 La Séguinière La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire

JYGA vous ouvre ses portes du 18 au 20 novembre ! Conditionnement Fabricant français