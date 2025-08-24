DÉCOUVREZ LA BATUCADA ! STAGE DE DÉCOUVERTE OUVERT À TOUTES ET TOUS ! Sana
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-08-24 14:00:00
2025-08-24
Stage ouvert à toutes et tous
➡️ Débutants bienvenus
➡️ Enfants à partir de 12 ans
➡️ Instruments fournis
➡️ Bonne humeur garantie !
Le stage sera suivi d’un goûter partagé entre participants ramenez quelque chose à grignoter ou à siroter, on s’occupe du rythme !
Ce sera l’occasion parfaite de (re)plonger dans l’énergie de la batucada avant le lancement des cours hebdomadaires tous les mercredis soirs à partir de septembre. 10 .
SALLE DES FÊTES Sana 31220 Haute-Garonne Occitanie
English :
? Open to all:
?? Beginners welcome
?? Children aged 12 and over
?? Instruments provided
?? Good mood guaranteed!
German :
? Das Praktikum ist für alle offen:
?? Anfänger willkommen
?? Kinder ab 12 Jahren
?? Instrumente werden gestellt
?? Gute Laune garantiert!
Italiano :
? Aperto a tutti:
?? I principianti sono i benvenuti
?? Bambini a partire dai 12 anni
?? Strumenti forniti
?? Buon umore garantito!
Espanol :
? Abierto a todos:
?? Se admiten principiantes
?? Niños a partir de 12 años
?? Se proporcionan instrumentos
?? Buen humor garantizado
