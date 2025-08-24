DÉCOUVREZ LA BATUCADA ! STAGE DE DÉCOUVERTE OUVERT À TOUTES ET TOUS ! Sana

DÉCOUVREZ LA BATUCADA ! STAGE DE DÉCOUVERTE OUVERT À TOUTES ET TOUS !

DÉCOUVREZ LA BATUCADA ! STAGE DE DÉCOUVERTE OUVERT À TOUTES ET TOUS ! Sana dimanche 24 août 2025.

DÉCOUVREZ LA BATUCADA ! STAGE DE DÉCOUVERTE OUVERT À TOUTES ET TOUS !

SALLE DES FÊTES Sana Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 14:00:00
fin : 2025-08-24

Date(s) :
2025-08-24

Stage ouvert à toutes et tous
➡️ Débutants bienvenus
➡️ Enfants à partir de 12 ans
➡️ Instruments fournis
➡️ Bonne humeur garantie !
Le stage sera suivi d’un goûter partagé entre participants ramenez quelque chose à grignoter ou à siroter, on s’occupe du rythme !
Ce sera l’occasion parfaite de (re)plonger dans l’énergie de la batucada avant le lancement des cours hebdomadaires tous les mercredis soirs à partir de septembre. 10  .

SALLE DES FÊTES Sana 31220 Haute-Garonne Occitanie  

English :

? Open to all:
?? Beginners welcome
?? Children aged 12 and over
?? Instruments provided
?? Good mood guaranteed!

German :

? Das Praktikum ist für alle offen:
?? Anfänger willkommen
?? Kinder ab 12 Jahren
?? Instrumente werden gestellt
?? Gute Laune garantiert!

Italiano :

? Aperto a tutti:
?? I principianti sono i benvenuti
?? Bambini a partire dai 12 anni
?? Strumenti forniti
?? Buon umore garantito!

Espanol :

? Abierto a todos:
?? Se admiten principiantes
?? Niños a partir de 12 años
?? Se proporcionan instrumentos
?? Buen humor garantizado

L’événement DÉCOUVREZ LA BATUCADA ! STAGE DE DÉCOUVERTE OUVERT À TOUTES ET TOUS ! Sana a été mis à jour le 2025-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE