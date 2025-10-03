Découvrez la bibliothèque Louise Michel Bibliothèque Louise Michel Paris

Découvrez la bibliothèque Louise Michel 3 et 4 octobre Bibliothèque Louise Michel Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

La bibliothèque Louise Michel ouverte en mars 2011, est une « médiathèque de poche », un lieu de vie qui se veut profondément inscrit dans son quartier, un endroit ouvert à tous·tes (de 0 à 150 ans) où l’on doit se sentir bien, accueilli·z, choyé·e, et respecté·e.

Bibliothèque Louise Michel 39 rue des Haies 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France 0158393210 http://bibliotheques.paris.fr

@ Céline Rollet