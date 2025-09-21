Découvrez la bibliothèque Sainte-Geneviève à l’occasion des Journées du patrimoine Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Vous avez toujours rêvé de venir visiter la bibliothèque et ses trésors cachés ? Nous vous donnons rendez-vous dimanche 21 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Entrée libre et gratuite de 13h à 19h ! Pas de visite le samedi 20 septembre (la bibliothèque accueille les lecteurs comme d’habitude).

Vous pourrez également découvrir notre nouvelle exposition dans le hall de la bibliothèque :

Exposition « Ciels d’encre » : plongez-vous dans les savoirs sur le ciel à l’époque moderne ! Bibliothèque Sainte-Geneviève – 10, place du Panthéon, Paris 5e Du samedi 20 septembre 2025 au mardi 16 décembre 2025 Voir l’événement

Visite libre du bâtiment de la bibliothèque Sainte-Geneviève construit par Henri Labrouste et classé au titre des monuments historiques : accès au bureau du directeur et aux pièces muséales qu’il contient, notamment la plus ancienne horloge astronomique de bureau au monde. Les bibliothécaires seront présents toute la journée pour vous accueillir et échanger avec vous sur le bâtiment et leur métier.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T16:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T13:00:00+02:00_2025-09-21T19:00:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005 Paris

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/377623/evenement/18728756/decouvrez-la-bibliotheque-sainte-genevieve#/events/18728756 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve