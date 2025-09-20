Découvrez la Brasserie Artisanale de Meaux ! Brasserie de Meaux Meaux

Découvrez la Brasserie Artisanale de Meaux ! Samedi 20 septembre, 14h00 Brasserie de Meaux Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Brasserie de Meaux produit des bières artisanales depuis 2015. Ludivine et Sébastien ont choisi, après un parcours professionnel d’ingénieur, de changer de carrière. Après réflexion, ils ont choisi de se consacrer à la fabrication de bières artisanales, qu’ils brassent avec des produits locaux, ce qui leur permet de mettre en avant le milieu agricole dont ils sont issus en valorisant la culture de l’orge, essentielle pour la fabrication de leurs bières.

Toutes nos bières sont brassées sur place avec des ingrédients exclusivement français et nous disposons d’une gamme permanente de 7 bières.

Depuis notre ouverture il y a bientôt 10 ans, nous avons obtenu 12 médailles au Concours Général Agricole de Paris.

Programme : explications sur les différents ingrédients, découverte d’une journée de brassage et dégustation à 14h, 15h, 16h et 17h

Réservation conseillée.

Achat possible en fin de visite.

Venez découvrir nos bières !

Brasserie de Meaux 11 rue des Buttes Blanches 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 06 51 38 33 01 https://brasseriedemeaux.com https://www.facebook.com/brasseriedemeaux contact@brasseriedemeaux.com Fabrication et vente de bières artisanales

Visite commentée

Brasserie de Meaux