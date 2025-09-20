Découvrez la chapelle de ce couvent, sanctuaire marial vieux de près d’un millénaire Notre Dame d’Orient Laval-Roquecezière

Découvrez la chapelle de ce couvent, sanctuaire marial vieux de près d’un millénaire Notre Dame d’Orient Laval-Roquecezière samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

La chapelle baroque Notre-Dame-d’Orient, construite au XVIIe siècle par les capucins, ouvre ses portes pour des visites commentées qui vous dévoileront les secrets de cet édifice surprenant. Vous pourrez y contempler le cadran solaire, le plus grand d’Occitanie, tout juste restauré.

Notre Dame d’Orient 12380 Laval Roquecézière Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie

