Découvrez la Chapelle Saint-Hippolyte, Chapelle Saint-Hippolyte, Haute-Rentgen

Informations pratiques

Découvrez la Chapelle Saint-Hippolyte 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Hippolyte Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Chapelle Saint-Hippolyte vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Chapelle Saint-Hippolyte Rue Saint-Hippolyte, Haute-Rentgen, 57570 Basse-Rentgen Haute-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 40 51 https://basse-rentgen.com/ De passage par Haute-Rentgen, ne manquez pas la chapelle Saint-Hippolyte de 1765 et sa double croix accolée. Cette croix a une histoire rocambolesque. Érigée en 1480 par le capitaine Peter Blager en l’honneur de ses soldats tombés lors de batailles contre les seigneurs de Rodemack, elle a failli disparaître à la Révolution française, les autorités révolutionnaires ayant imposé la destruction de tous les signes religieux du département. La croix fût enfouie et oubliée jusqu’à sa redécouverte par un paysan. Depuis lors, le lieu où la croix fut retrouvée s’appelle « jardin de la croix ». La chapelle abrite également un curieux Saint- Hippolyte à cheval en bois du XVIIIe siècle, qui est exposé chaque année au mois d’août, lors de la célébration de bénédiction des chevaux.

La Chapelle Saint-Hippolyte vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

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