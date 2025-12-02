Découvrez la collection « Bibliothèque Sainte-Geneviève » des Presses Sorbonne Nouvelle ! Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris
Découvrez la collection « Bibliothèque Sainte-Geneviève » des Presses Sorbonne Nouvelle ! Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris mardi 2 décembre 2025.
La collection « Bibliothèque Sainte-Geneviève », aux Presses de la Sorbonne Nouvelle, regroupe un ensemble d’ouvrages édités par la bibliothèque et issus de son activité scientifique (colloques, conférences, séminaires, journées d’étude, expositions…) ou en lien avec son patrimoine, son histoire, ses bâtiments et ses collections.
Découvrez les trois premiers ouvrages de la collection à l’occasion de cette soirée de lancement, en salle Labrouste :
- Transmettre la musique : écrits et notations, témoins paradoxaux d’un art évanescent. Achille Davy-Rigaux, Sylvie Douche et Marc Scherer (dir.).
- Savoirs cachés : regards scientifiques sur l’ésotérisme. Jean-Pierre Brach, Giuliano D’Amico, Anne Jeanson, Didier Kahn et Marc Scherer (dir.).
- Voyages savants : écritures du monde (XVIᵉ-XIXᵉ siècles). Ladislas Latoch (dir.).
Rendez-vous à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour fêter le lancement de la collection publiée aux Presses de la Sorbonne Nouvelle.
Le mardi 02 décembre 2025
de 18h30 à 20h30
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Paris
