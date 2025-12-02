La collection « Bibliothèque Sainte-Geneviève », aux Presses de la Sorbonne Nouvelle, regroupe un ensemble d’ouvrages édités par la bibliothèque et issus de son activité scientifique (colloques, conférences, séminaires, journées d’étude, expositions…) ou en lien avec son patrimoine, son histoire, ses bâtiments et ses collections.

Découvrez les trois premiers ouvrages de la collection à l’occasion de cette soirée de lancement, en salle Labrouste :

Rendez-vous à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour fêter le lancement de la collection publiée aux Presses de la Sorbonne Nouvelle.

Le mardi 02 décembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Paris

+33144419797