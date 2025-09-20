Découvrez la crèche animée de Bressuire La Crèche animée de Bressuire Bressuire

Découvrez la crèche animée de Bressuire La Crèche animée de Bressuire Bressuire samedi 20 septembre 2025.

Découvrez la crèche animée de Bressuire 20 et 21 septembre La Crèche animée de Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation d’une vidéo sur l’historique de la crèche animée créée par l’abbé Rochard.

La Crèche animée de Bressuire 2 rue des Religieuses, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 72 80 95 http://www.crecheanimee.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Philippe Wall