Découvrez la Crypte dans l’église Saint-Mélar, Église Saint-Mélar, Lanmeur

Informations pratiques

Découvrez la Crypte dans l’église Saint-Mélar 19 et 20 septembre Église Saint-Mélar Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église est dédiée à Saint-Mélar, jeune martyr selon la légende. Sur la chaire de l’église se trouvent quatre panneaux sculptés visibles qui résument sa légende.

Sous l’église, se trouve la crypte préromane qui comprend trois nefs rythmées par huit piliers datant du 9ème siècle, deux portent une décoration exceptionelle dans l’art roman. La crypte est classée plus vieux monument de Bretagne.

Église Saint-Mélar Place de l’Eglise, 29620 Lanmeur, France Lanmeur 29620 Finistère Bretagne 0298675126 https://www.lanmeur.fr/visiter-lanmeur/la-crypte-de-saint-melar Crypte du XIe siècle. Clocher du XVIIIe siècle. Au milieu de la crypte, composée de chambres caveaux avec arcades en plein cintre, coule une fontaine que la légende indique comme étant miraculeuse, et sans doute antérieure au monument.

Journées Européennes du Patrimoine

©Yvon Le Corvaisier