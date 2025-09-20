Découvrez la dorure sur cuir Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au sein de l’atelier de typographie du musée, découvrez la dorure sur cuir avec Juliette Grelier, artisane relieur.

Démonstration et initiation à la dorure sur cuir à la main et à la presse à dorer.

Musée des Alpilles 1 Place Favier, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Bâtiment d'époque Renaissance.

Juliette Grelier